Стало известно, кто может выйти на досрочную пенсию в России в 2025 году
В число обязательных документов для оформления пенсии входят паспорт, СНИЛС, трудовая книжка и справки, подтверждающие право на досрочное назначение выплаты.
Стало известно, кто может выйти на досрочную пенсию в России в 2025 году. Об этом во вторник, 4 марта,
По его словам, досрочно на пенсию могут выйти:
- Работники вредных производств, военные и жители Крайнего Севера;
- Многодетные матери, педагоги, врачи и инвалиды.
Как указано в публикации, число обязательных документов для оформления пенсии входят паспорт, СНИЛС, трудовая книжка и справки, подтверждающие право на досрочное назначение выплаты.