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Сотрудники ГРПЗ стали победителями конкурса «Инженер года-2024»

Наград XXV Всероссийского конкурса «Инженер года-2024» удостоены работники Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех).

Чествование победителей проходило в зале «Инженерной славы» Российского союза научных и инженерных общественных объединений в Москве.

По результатам II тура конкурсное жюри определило лауреатов по версии «Профессиональные инженеры». Ими стали Лариса Гаврикова, Максим Никифоров, Людмила Попова. В категории «Инженерное искусство молодых» — Игорь Данилин, Алексей Жильцов и Анастасия Семилетова.

«Такие конкурсы важны для всего технического сообщества, так как демонстрируют признание важности и сложности инженерного труда, подчеркивают его значимость в настоящем и будущем нашей страны. Ведь наша профессия — это путь к творчеству, открытиям и реальному вкладу в развитие науки, производства. Очень приятно, что наши работы высоко оценили. Победа в конкурсе — отличная мотивация для дальнейшего развития, поиска новых идей и возможность делиться своими знаниями с коллегами. Уверена, что вместе мы сможем достичь еще больших высот», — поделилась своими впечатлениями Людмила Попова.

По итогам I тура звания «Профессиональный инженер России» в номинации «Профессиональный инженер» удостоены девять заводчан, по версии «Инженерное искусство молодых» — четверо сотрудников ГРПЗ.

«Новаторские проекты заводчан получили высокие оценки экспертного жюри. А победы и награды еще раз подтвердили, что на ГРПЗ трудятся достойные научно-технические лидеры, способные внести вклад в развитие и процветание нашего предприятия, которое, участвует в укреплении технологического и экономического потенциала страны. Мы гордимся тем, что в очередной раз наши инженеры продемонстрировали свой профессионализм», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Кроме того, Приборный завод отмечен Благодарственным письмом организаторов конкурса «За воспитание профессиональных, творчески активных инженерно-технических кадров, сотрудничество и активное участие в конкурсе, формирование драйвера роста инженерного кадрового потенциала страны».

Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится ежегодно с 2000 года в двух треках: «Профессиональные инженеры» (для специалистов, имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее 5 лет) и «Инженерное искусство молодых» (для специалистов в возрасте до 30 лет включительно). Организаторами выступают Российский и Международный Союзы научных и инженерных общественных объединений, Академия инженерных наук имени А.М. Прохорова, Межрегиональный общественный фонд содействия научно-техническому прогрессу.