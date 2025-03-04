Рязанские ветераны СВО начали проходить реабилитацию в центрах Соцфонда

Региональное отделение ведомства обеспечивает персональное сопровождение каждого участника СВО на протяжении всего процесса лечения и реабилитации.

Рязанские ветераны СВО начали проходить реабилитацию в центрах Соцфонда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 2025 года демобилизованные участники специальной военной операции начали получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в центра Социального фонда России.

Региональное отделение ведомства обеспечивает персональное сопровождение каждого участника СВО на протяжении всего процесса лечения и реабилитации.

Основное условие для получения направления — иметь статус участника СВО, являться ветераном боевых действий и быть уволенным из вооруженных сил России.

Курс реабилитации военнослужащие могут пройти один раз в год. Длительность санаторно-курортного лечения составляет не более 21 дня, сроки реабилитации устанавливаются в соответствии с медицинскими показаниями.