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Рязанские полицейские поймали пьяного тамбовчанина за рулем легковушки
Отмечается, что 65-летнего мужчину остановили 3 марта в 11:45 на улице Ленина в поселке Сараи.

Сараевские полицейские задержали пьяного жителя Тамбовской области, который управлял автомобилем ВАЗ-2112. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что 65-летнего мужчину остановили 3 марта в 11:45 на улице Ленина в поселке Сараи. При проведении освидетельствования на алкотестере у водителя выявили 1,065 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от управления автомобилем. Ему грозит штраф в размере 45 тысяч рублей или лишение прав, говорится в сообщении.