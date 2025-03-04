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Рязанская администрация предупредила о сообщениях от украинских вербовщиков
Злоумышленники в мессенджерах присылают варианты якобы легкой работы с высокой оплатой, тем самым вовлекая побуждая жертв к диверсионной деятельности.

Рязанская администрация предупредила о сообщениях от украинских вербовщиков. Информацию опубликовала пресс-служба ведомства.

Злоумышленники в мессенджерах присылают варианты якобы легкой работы с высокой оплатой. В действительности же, по данным мэрии, они используют людей для сбора информации и совершения диверсий.

«Не верьте доброжелательным обещаниям. За любую работу на врага расплачиваться придется собственной свободой», — предостерегают в горадминистрации.