Рязанская администрация предупредила о сообщениях от украинских вербовщиков

Злоумышленники в мессенджерах присылают варианты якобы легкой работы с высокой оплатой, тем самым вовлекая побуждая жертв к диверсионной деятельности.

Рязанская администрация предупредила о сообщениях от украинских вербовщиков. Информацию опубликовала пресс-служба ведомства.

Злоумышленники в мессенджерах присылают варианты якобы легкой работы с высокой оплатой. В действительности же, по данным мэрии, они используют людей для сбора информации и совершения диверсий.

«Не верьте доброжелательным обещаниям. За любую работу на врага расплачиваться придется собственной свободой», — предостерегают в горадминистрации.