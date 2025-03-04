Рязанцы сообщили, что их просят снести детскую площадку, построенную на деньги жителей

Местные жители обеспокоены ситуацией. В поселке больше нет зон для времяпрепровождения детей.

Жители коттеджного поселка «Зеленинские дворики» Рыбновского района обратились в редакцию РЗН. Инфо и сообщили, что их просят снести детскую площадку, которую они построили на собственные деньги.

Отмечается, что администрация поселка предоставила участок для обустройства детской зоны, но документально это не было оформлено.

Местные жители собрали деньги, привели в порядок выделенный участок и обрудовали игровую и спортивную зоны.

Через некоторое время представители ЖСК попросили освободить данную землю от всех построек.

Рязанцы обеспокоены ситуацией. В поселке больше нет зон для времяпрепровождения детей.