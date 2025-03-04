Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 04
Срд, 05
Чтв, 06
ЦБ USD 89.25 0.99 04/03
ЦБ EUR 92.85 1.28 04/03
Нал. USD 92.00 / 90.58 04/03 14:55
Нал. EUR 96.00 / 97.00 04/03 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
Вчера 14:28
2 109
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
13 329
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
25 февраля 12:16
12 324
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
17 855
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцы сообщили, что их просят снести детскую площадку, построенную на деньги жителей
Местные жители обеспокоены ситуацией. В поселке больше нет зон для времяпрепровождения детей.

Жители коттеджного поселка «Зеленинские дворики» Рыбновского района обратились в редакцию РЗН. Инфо и сообщили, что их просят снести детскую площадку, которую они построили на собственные деньги.

Отмечается, что администрация поселка предоставила участок для обустройства детской зоны, но документально это не было оформлено.

Местные жители собрали деньги, привели в порядок выделенный участок и обрудовали игровую и спортивную зоны.

Через некоторое время представители ЖСК попросили освободить данную землю от всех построек.

Рязанцы обеспокоены ситуацией. В поселке больше нет зон для времяпрепровождения детей.