Рязанцы рассказали, планируют ли они поздравлять коллег-женщин с 8 марта

У каждого второго ответившего на предприятии будут дарить дамам подарки и/или цветы; 26% рассказали, что накроют праздничный стол; 28% готовят торжественную речь.