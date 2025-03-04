Рязанцы рассказали, планируют ли они поздравлять коллег-женщин с 8 марта
У каждого второго ответившего на предприятии будут дарить дамам подарки и/или цветы; 26% рассказали, что накроют праздничный стол; 28% готовят торжественную речь.
Рязанцы рассказали, планируют ли они поздравлять коллег-женщин с 8 марта. Об этом сообщает SuperJob.
7 из 10 работающих мужчин (72%) будут поздравлять коллег-женщин с Международным женским днем.
У каждого второго ответившего на предприятии будут дарить дамам подарки и/или цветы; 26% рассказали, что накроют праздничный стол; 28% готовят торжественную речь.