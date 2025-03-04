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Рязанцев предупредили о мошенниках в преддверии 8 марта
Для онлайн-заказов проверяйте URL сайта или профиля в соцсетях в специальной базе данных WHOIS.

Рязанцев предупредили о мошенниках в преддверии 8 марта. Об этом пишнт RT со ссылкой на МВД.

Для онлайн-заказов проверяйте URL сайта или профиля в соцсетях в специальной базе данных WHOIS. Выбирать стоит магазины, работающие не первый год.

Надежные магазины осуществляют оплату при получении или через безопасные системы. Перевод на карту физлица может быть мошенничеством.

Проверьте подлиность фотографий, загрузите снимок товара в поиск. Картинки могут быть взяты с чужих сайтов.

Если реального адреса нет у магазина или его отказываются сообщить, это подозрительно.