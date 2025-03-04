Рязанцам рассказали, как отличить сотрудников коммунальных служб от аферистов

Самый верный способ — позвонить в управляющую компанию для уточнения организации, выполняющей работы, или в специализированные газовые организации.

Рязанцам рассказали, как отличить сотрудников коммунальных служб от аферистов. Об этом сообщает Государственная жилищная инспекция региона.

По данным ведомства, самый верный способ — позвонить в управляющую компанию для уточнения организации, выполняющей работы, или в специализированные газовые организации.

Управляющие компании заблаговременно предупреждают о всех проводимых проверках. Если представители УК не в курсе о приходе сотрудников коммунальных служб, то высока вероятность, что к вам пытаются попасть мошенники.

Прежде чем пустить работника в квартиру, следует обратить внимание на следующие детали: