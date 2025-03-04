Рязанцам рассказали, как отличить сотрудников коммунальных служб от аферистов
Самый верный способ — позвонить в управляющую компанию для уточнения организации, выполняющей работы, или в специализированные газовые организации.
Рязанцам рассказали, как отличить сотрудников коммунальных служб от аферистов. Об этом сообщает Государственная жилищная инспекция региона.
По данным ведомства, самый верный способ — позвонить в управляющую компанию для уточнения организации, выполняющей работы, или в специализированные газовые организации.
Управляющие компании заблаговременно предупреждают о всех проводимых проверках. Если представители УК не в курсе о приходе сотрудников коммунальных служб, то высока вероятность, что к вам пытаются попасть мошенники.
Прежде чем пустить работника в квартиру, следует обратить внимание на следующие детали:
- по Вашей просьбе он должен предъявить удостоверение, где указаны ФИО, должность, стоит печать и подпись руководителя компании;
- наличие спецодежды специалиста;
- сотрудники специализированных и ресурсоснабжающих организаций не будут продавать оборудование и услуги.