Reuters: Трамп поручил проработать снятие санкций с России
Отмечается, что администрация президента обратилась в госдепартамент и министерство финансов с просьбой подготовить список санкций, которые могут быть ослаблены.
Президен США Дональд Трамп поручил проработать снятие санкций с России. Об этом пишет URA.RU cо ссылкой на агентство Reuters.
Отмечается, что администрация президента обратилась в госдепартамент и министерство финансов с просьбой подготовить список санкций, которые могут быть ослаблены.