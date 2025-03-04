Проект о штрафах за продажу детям энергетиков принят Госдумой в первом чтении

За розничную продажу энергетиков несовершеннолетним предлагается ввести штраф для граждан в размере до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч рублей.

Госдуме приняла в первом чтении проект о введении штрафов за продажу детям энергетиков. Об этом во вторник, 4 марта, сообщило ТАСС.

Документ внесли в палату парламента в декабре 2024 года.

За розничную продажу энергетиков несовершеннолетним предлагается ввести штраф для граждан в размере до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч рублей.