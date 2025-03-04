Пожароопасный сезон в Рязанской области начнется 15 марта

Ранее стало известно, что в Рязанской области пожароопасный сезон может начаться раньше из-за теплой зимы, его начало планировали на 1 апреля.

В 2025 году пожароопасный сезон в Рязанской области начнется 15 марта. Соответствующий проект постановления приняли на заседании регионального правительства во вторник, 4 марта.

Документ представил замначальника главного управления по взаимодействию федеральными территориальными органами Рязанской области Вадим Бабич. Проект постановления разработан в соответствии с правилами. Дополнительных средств не потребуется, отметил Бабич.

Ранее стало известно, что в Рязанской области пожароопасный сезон может начаться раньше из-за теплой зимы, его начало планировали на 1 апреля.