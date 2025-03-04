Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 04
Срд, 05
Чтв, 06
ЦБ USD 89.25 0.99 04/03
ЦБ EUR 92.85 1.28 04/03
Нал. USD 92.00 / 90.58 04/03 14:55
Нал. EUR 96.00 / 97.00 04/03 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
Вчера 14:28
2 109
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
13 329
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
25 февраля 12:16
12 324
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
17 855
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Пожароопасный сезон в Рязанской области начнется 15 марта
Ранее стало известно, что в Рязанской области пожароопасный сезон может начаться раньше из-за теплой зимы, его начало планировали на 1 апреля.

В 2025 году пожароопасный сезон в Рязанской области начнется 15 марта. Соответствующий проект постановления приняли на заседании регионального правительства во вторник, 4 марта.

Документ представил замначальника главного управления по взаимодействию федеральными территориальными органами Рязанской области Вадим Бабич. Проект постановления разработан в соответствии с правилами. Дополнительных средств не потребуется, отметил Бабич.

Ранее стало известно, что в Рязанской области пожароопасный сезон может начаться раньше из-за теплой зимы, его начало планировали на 1 апреля.