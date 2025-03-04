Полиция обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды
В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.
Полиция обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.
4 марта в регионе будет идти мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица.
В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.