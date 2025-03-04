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Почти 20% рязанских работников опасаются, что их уволят в ближайшее время
Показатель вырос по сравнению с первым кварталом 2024 года, сообщили эксперты.

18% работников в Рязанской области опасаются, что их уволят в ближайшее время. Об этом сообщили эксперты hh.ru.

Отмечается, что показатель вырос по сравнению с первым кварталом 2024 года. Тогда потерять работу опасались 14%.

Большинство (79%) респондентов из Рязанской области, опрошенных в начале 2025 года, сообщили, что не боятся увольнения по инициативе работодателя. Это на 2% больше, чем в начале прошлого года.

Чаще всего риск увольнения работодателем ощущают соискатели 55 лет и старше. 20,6% из них считают такой риск крайне высоким.

Больше всего потерять работу боятся маркетологи и специалисты по рекламе. 22% из них признались в ощущении быть уволенными независимо от своих собственных намерений. На втором месте оказались HR-менеджеры (20,2%), на третьем — ИТ-специалисты (20,1%).

Не переживают из-за увольнения представители таких сфер, как спорт, салоны красоты, инвестиции, консалтинг, медицина, фармацевтика.