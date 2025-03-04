Метеоролог: к выходным Рязанская область окунется в весну

По его словам, к выходным дневные температуры могут достигнуть +8 градусов, а местами и выше. Отмечается, что временами будут идти осадки в виде мокрого снега и дождя.

К выходным Рязанская область окунется в весну. Об этом сообщил начальник отдела агрометеорологического режима и климата Рязанского ЦГМС Роман Степанов.

По его словам, к выходным дневные температуры могут достигнуть +8 градусов, а местами и выше. Отмечается, что временами будут идти осадки в виде мокрого снега и дождя.

«Вообще, так бывает, но климатически март в наших краях — зимний месяц, и до его конца вероятность морозов и снегопадов остается. Впрочем, как и в апреле. Наслаждайтесь, но не обольщайтесь теплом», — подписал Степанов.