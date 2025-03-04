Малков анонсировал отчеты глав муниципалитетов

Глава региона попросил глав сделать отчеты интересными и содержательными. Все отчеты по поручению Малкова будут транслироваться в соцсетях.

Губернатор региона Павел Малков анонсировал отчеты глав муниципалитетов. Об этом он рассказал на заседании регправительства.

Глава региона попросил глав сделать отчеты интересными и содержательными. Все отчеты по поручению Малкова будут транслироваться в соцсетях.

«Прошу не прятаться за бюрократическими штампами. Что сделано, что не сделано и почему. что будем делать. Я сам буду смотреть и на форму и содержание. Давайте сделаем интересно и не стыдно, прошу вложиться», — сказал губернатор.