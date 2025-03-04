Крупные российские банки заявили о снижении ипотечных ставок

Корректировка условий произошла впервые после подъема ставок до пиковых уровней в ноябре 2024 года.

Крупные российские банки заявили о снижении ипотечных ставок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Сбербанка и ВТБ.

Корректировка условий произошла впервые после подъема ставок до пиковых уровней в ноябре 2024 года.

Эксперты РБК отметили, что даже при послаблении в кредитах на жилье ставки все еще остаются неподъемными для большинства россиян.