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Крупные российские банки заявили о снижении ипотечных ставок
Корректировка условий произошла впервые после подъема ставок до пиковых уровней в ноябре 2024 года.

Крупные российские банки заявили о снижении ипотечных ставок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Сбербанка и ВТБ.

Корректировка условий произошла впервые после подъема ставок до пиковых уровней в ноябре 2024 года.

Эксперты РБК отметили, что даже при послаблении в кредитах на жилье ставки все еще остаются неподъемными для большинства россиян.