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Клиенты ВТБ могут восстановить доступ в мобильное приложение по карте

ВТБ запустил функцию самостоятельного восстановления доступа в онлайн-банк с помощью банковской карты с NFC-чипом. Клиенту достаточно поднести ее к смартфону — и доступ к ВТБ Онлайн будет восстановлен. Также с помощью NFC можно разблокировать ВТБ Онлайн, если клиент ранее сам заблокировал свой личный кабинет, например, опасаясь мошенников.

«Раньше, чтобы вернуть доступ к личному кабинету ВТБ Онлайн, примерно половине клиентов приходилось идти в офис банка, а остальным — искать банкомат или звонить в контакт-центр. Теперь это стало гораздо проще и быстрее — достаточно приложить карту к смартфону, и вы снова сможете пользоваться онлайн-банком. Это как запасной ключ, который всегда при вас. Нам удалось совместить удобство и безопасность нового функционала: мошенники не смогут войти в ВТБ Онлайн без физической карты, даже если узнают ее данные», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

По его словам, теперь многие клиенты предпочтут восстанавливать доступ самостоятельно с помощью технологии NFC. Это существенно снижает риски мошенничества в случае компрометации данных карт клиентов. Ранее эта технология была запущена для клиентов ВТБ, которые сами заблокировали свой профиль в онлайн-банке.

Чтобы восстановить доступ в личный кабинет ВТБ Онлайн, пользователю достаточно выбрать разблокировку по NFC, приложить карту к смартфону и создать новый код доступа. Эта функция доступна для устройств Android 6.0 и выше. После успешного считывания карты клиент сможет авторизоваться в своем мобильном онлайн-банке.

Также по NFC клиенты могут подтвердить свой доверенный номер телефона, просто приложив свою карту к смартфону.