Кабмин не поддержал проект о штрафах за превышение средней скорости

Проект не поддержала комиссия правительства России по законопроектной деятельности.

Кабмин не поддержал проект о штрафах за превышение средней скорости. Об этом сообщает «Коммерсант».

Проект не поддержала комиссия правительства России по законопроектной деятельности. Напомним, инициативу предложил Минтранс. Под средней скоростью движения ведомство предложило считать «значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости, ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка».

В кабмине идею не поддержали. Там заявили, что действующие ПДД устанавливают единый порядок дорожного движения в стране, но в правилах нет ни понятия средней скорости, ни требований ее соблюдения.

Ранее против штрафов выступило МВД.