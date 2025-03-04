ХК «Рязань-ВДВ» проведет заключительный домашний матч регулярного чемпионата

В этом сезоне рязанские хоккеисты радуют болельщиков своими результатами, весь чемпионат они держатся в числе лидеров.

Во вторник, 4 марта, в ДС «Олимпийский» пройдет заключительный домашний матч ХК «Рязань-ВДВ» регулярного чемпионата в рамках Чемпионата России по хоккею Всероссийской хоккейной лиги.

В этом сезоне рязанские хоккеисты радуют болельщиков своими результатами, весь чемпионат они держатся в числе лидеров, что придает уверенности в хорошем исходе чемпионата. Крайний домашний матч регулярки спортсмены проведут против команды «Ростов» из Ростова-на-Дону, после чего команда отправится в сложнейший выезд по маршруту: Ханты-Мансийск — Тюмень — Омск — Курган, где и решится судьба путевки в заветные игры плей-офф.