Глава рязанской прокуратуры поручил дать оценку помощи детям-инвалидам в регионе

Особое внимание уделят детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата и страдающим редкими заболеваниями.

Глава рязанской прокуратуры поручил дать оценку помощи детям-инвалидам в регионе. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Во вторник, 4 марта, прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев поручил провести надзорные мероприятия, направленные на оценку полноты и своевременности оказания детям-инвалидам медицинской помощи, а также предоставления необходимых лекарственных средств, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания и технических средств реабилитации.

Отмечается, что особое внимание уделят детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата и страдающим редкими заболеваниями.

В ходе проверки также будет дана оценка полноте обеспечения детей-инвалидов иными мерами социальной поддержки, соблюдению их прав на доступную среду и права на образование.