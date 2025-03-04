Глава Рязанского района сообщил, что мошенники создали его фейковый аккаунт

Он попросил не реагировать на провокации и блокировать мошенников.

Глава Рязанского района Борис Ясинский сообщил, что мошенники создали его фейковый аккаунт в Telegram. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

"Уважаемые жители, будьте внимательны. В мессенджере Telegram вновь появились фейковые аккаунты, с которых рассылаются сообщения от моего имени. На аватарке используются мои фотографии. Подчеркиваю: эти номера телефонов мне не принадлежат", — написал Ясинский.

Он попросил не реагировать на провокации и блокировать мошенников.