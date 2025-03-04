Глава рязанского ЦБ: опыт борьбы с мошенниками в регионе признан лучшим по стране

Как сказал Сергей Кузнецов, благодаря совместной работе правоохранительных, следственных органов, налоговой службы, прокуратуры, Банка России удалось установить более 200 человек, которые могут быть причастны к похищению денег у людей.

Руководитель регионального отделения Банка России Сергей Кузнецов на заседании правительства заявил, что опыт Рязанской области по борьбе с телефонными мошенниками стал одним из лучших в России. Об этом во вторник, 4 марта, сообщает ИД «Пресса».

Как сказал Сергей Кузнецов, благодаря совместной работе правоохранительных, следственных органов, налоговой службы, прокуратуры, Банка России удалось установить более 200 человек, которые могут быть причастны к похищению денег у людей.

«Практика была признана эталонной и тиражируется по всей стране», — говорится в сообщении.