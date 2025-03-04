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Десятки домов в Рязани остались без отопления
Проводятся ремонтные работы

Во вторник, 4 марта, в Рязани массово отключили отопление. Об этом сообщила пресс-служба МУП «РМПТС» в соцсетях.

На регуляторе давления проведут ремонт, из-за чего с 9:00 до 14:00 будет временно прекращена подача теплоносителя по следующим адресам:

  • улица Дружная, дома №№ 3, 11, 11а, 11б, 13, 14, 16, 16 корпус 1;
  • улица Качевская, дома 15/1, 15/2, 16/1, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24/2, 26/1, 30, 32, 34, 34 корпус 1, 34 корпус 2, 34 корпус 3, 34 корпус 4, 34 корпус 5, 36, 36 корпус 1;
  • улица Предзаводская, дома №№ 1а, 1/11, 2/9, 4/10, 6а, 7, 8, 10а, 12/9;
  • улица Поселковая, дома 1 корпус 1, 3, 4, 5, 5 корпус 1, 7, 8, 13, 14, 14а.

В зону отключения попали:

  • Детский сад № 122 и № 152;
  • Поликлиника № 15.

В связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях, с 9:00 до 16:00 отопления не будет по адресам:

  • улица 2-я Линия, дома №№ 50/36, 27, 29, 29а, 25/38;
  • улица Шевченко, дома №№ 40, 42, 42а.

Без отопления также остался детский сад № 75.