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CNN раскрыл, когда украинская армия ощутит приостановку военной помощи США
Украинская армия ощутит приостановку военной помощи США через несколько дней или недель, сообщил телеканал.

Украинская армия ощутит приостановку военной помощи США через несколько дней или недель. Об этом сообщил CNN, передало ТАСС.

Как только запасы начнут истощаться, последствия для Украины будут серьезными, даже если другие страны будут пытаться восполнить нехватку помощи, отметил телеканал.

Напомним, во вторник, 4 марта, стало известно, что США приостановили поставки военной помощи Киеву.