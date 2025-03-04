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Аналитика ВТБ: жители ЦФО тратят при посещении салона красоты не более 1500 рублей

Самый высокий средний чек при посещении салона красоты — 3,1 тыс. рублей — зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе. Москва занимает второе место с чеком 2,8 тыс. рублей, Санкт-Петербург — третье (2,3 тыс. рублей). В Центральном федеральном округе средний чек не превышает 1,5 тыс. рублей. Таковы результаты аналитики данных ВТБ за февраль.

Больше всего услугами в салонах красоты пользовались жители Москвы и Московской области (33% от всего количества посещений), Приволжского федерального округа (12%), Сибирского федерального округа (11%), Уральского федерального округа (9%), а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (8%).

Причем салоны красоты и парикмахерские в феврале были более популярны не только среди женщин, но и среди мужчин. Тем не менее, мужчины на 7% отстают по количеству оплат: в феврале женщины воспользовались услугами более 177 тыс. раз, а мужчины — более 164 тыс. У женщин средний чек выше: 2,5 тыс. рублей против 1,4 тыс. рублей у мужчин.

«Наступил период праздников, поэтому неудивительно, что спрос на услуги в салонах красоты увеличился. По нашим данным, количество оплат в таких студиях в феврале выросло практически в 2 раза, а средний чек увеличился на 17% — люди охотно тратят деньги на свою красоту в праздничной суете», — отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.