За плохую уборку территорий домов рязанским УК выдадут предостережения

Инспекторы обследовали придомовые территории на улицах Пожалостина, Фирсова и Окский Проезд. В результате рейдов нашли нарушения, связанные с несвоевременным вывозом крупногабаритных отходов и отсутствием отсеков для них, повреждениями контейнерных площадок и складированием на них и прилегающих территориях строительных или древесных отходов. Для устранения замечаний управляющим организациям ООО «Олимп Сервис», ООО «Триумф-сервис» и ООО «Единый центр ЖКХ» выдут предостережения.

Региональная госжилинспекция на прошлой неделе провела рейды в Советском и Октябрьском районах Рязани, во время которых проверила уборку территорий многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Инспекторы обследовали придомовые территории на улицах Пожалостина, Фирсова и Окский Проезд.

В результате рейдов нашли нарушения, связанные с несвоевременным вывозом крупногабаритных отходов, повреждениями контейнерных площадок и складированием на них и прилегающих территориях строительных или древесных отходов.

Для устранения замечаний управляющим организациям ООО «Олимп Сервис», ООО «Триумф-сервис» и ООО «Единый центр ЖКХ» выдут предостережения.