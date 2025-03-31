С 31 март WhatsApp* перестанет работать у тысяч россиян

Чистка коснется страниц, на которые не заходили более четырех месяцев. Отмечается, что мера направлена на повышение безопасности и защиту от мошенников. Вместе с профилем будут также удалены все медиафайлы, переписки и контакты. Помимо прочего с 31 марта WhatsApp перестанет работать на некоторых устаревших моделях смартфонов. Точный список несовместимых устройств можно уточнить в технической поддержке мессенджера.*Принадлежит Meta — экстремистская организация, запрещена в России.

WhatsApp* начал массово удалять старые аккаунты. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на SRNSK.RU.

Чистка коснется страниц, на которые не заходили более четырех месяцев.

Отмечается, что мера направлена на повышение безопасности и защиту от мошенников. Вместе с профилем будут также удалены все медиафайлы, переписки и контакты.

Помимо прочего с 31 марта WhatsApp перестанет работать на некоторых устаревших моделях смартфонов. Точный список несовместимых устройств можно уточнить в технической поддержке мессенджера.

*Принадлежит Meta — экстремистская организация, запрещена в России.