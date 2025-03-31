Возле еще одного села под Рязанью загорелась трава

Возгорание случилось в понедельник, 31 марта, возле села Глебово в Рязанском районе. По данным регионального ГУ МЧС, на месте работает 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Ранее трава загорелась возле трех населенных пунктов, расположенных недалеко от Глебово.