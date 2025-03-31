Верховный суд РФ рассмотрит жалобу рязанки, лишившейся земли по решению властей

В августе 2022 года Серебрянский цементный завод обратился к правительству Рязанской области и попросил изъять у фермера-ИП Натальи Поротиковой часть сельхозземель в поселке Октябрьский Михайловского района, чтобы вести на них разработку месторождений глины и известняка. Власти поддержали предприятие и разделили исходный земельный участок на несколько частей. У женщины изъяли 90,2 га для госнужд. У нее осталось два участка общей площадью около 15 га. Поротикова подала жалобу в Верховный суд. Заседание назначено на 8 апреля.

Верховный суд РФ рассмотрит жалобу рязанки, лишившейся земли по решению властей. Об этом пишет « Коммерсантъ ».

По данным издания, в августе 2022 года Серебрянский цементный завод обратился к правительству Рязанской области и попросил изъять у фермера-ИП Натальи Поротиковой часть сельхозземель в поселке Октябрьский Михайловского района, чтобы вести на них разработку месторождений глины и известняка. Власти поддержали предприятие и разделили исходный земельный участок на несколько частей. У женщины изъяли 90,2 га для госнужд. У нее осталось два участка общей площадью около 15 га.

Лишившаяся земли предпринимательница посчитала, что госнужды и интересы завода — разные вещи. Она обратилась в суд. Там распоряжение властей признали законным, указав на наличие у завода лицензии на пользование недрами. Из заключения следует, что госнужды заключаются в «развитии промышленности строительных материалов» и важности цементного сырья для экономики.

Поротикова подала жалобу в Верховный суд. Заседание назначено на 8 апреля.