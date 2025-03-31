В Спасском районе полицейские поймали 19 мотоциклистов, нарушивших ПДД

В Спасском районе полицейские поймали 19 мотоциклистов, нарушивших ПДД. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ. Отмечается, что во время рейда сотрудники полиции задержали и переместили на специализированную стоянку 5 транспортных средств. Выявлено 19 нарушений ПДД: 5 фактов управления ТС водителями, не имеющими права управления, 1 случай управления ТС водителем, лишенным прав и 1 несовершеннолетний водитель. Проверки продолжаются.