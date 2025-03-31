В Рыбновском районе водитель едва не наехал на переходящих дорогу лосей

Инцидент произошел в воскресенье, 30 марта, в районе села Горяйново. «Чуть не стал участником ДТП с животными в районе Горяйнова. Вовремя заметил на дороге, что что-то не то, включил дальний — а там бац, два лося дорогу переходят», — написал автор поста.

В Рыбновском районе водитель едва не наехал на переходящих дорогу лосей. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

Инцидент произошел в воскресенье, 30 марта, в районе села Горяйново.

«Чуть не стал участником ДТП с животными в районе Горяйнова. Вовремя заметил на дороге, что что-то не то, включил дальний — а там бац, два лося дорогу переходят», — написал автор поста.