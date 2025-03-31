В Рязанской области за выходные потушили 30 пожаров

В числе потушенных пожаров три загорания мусора, 24 пала сухой травы и три техногенных пожара. Ранее сообщалось, что в субботу, 29 марта, в пожаре умер 40-летний мужчина."На место происшествия выехали 2 единицы техники и 4 человека личного состава", — отметила в сюжете сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Рязанской области Татьяна Дарсигова.

В Рязанской области за выходные, с 29 по 30 марта, потушили 30 пожаров. Об этом сообщили в эфире телеканала ГТРК «Ока» со ссылкой на рязанской управление МЧС.

В числе потушенных пожаров три загорания мусора, 24 пала сухой травы и три техногенных пожара.

Ранее сообщалось, что в субботу, 29 марта, в пожаре умер 40-летний мужчина.

«На место происшествия выехали 2 единицы техники и 4 человека личного состава», — отметила в сюжете сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Рязанской области Татьяна Дарсигова.