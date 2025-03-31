В Рязанской области за прошедшие выходные остановили 14 пьяных водителей

Два человека отказались пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В отношении них составлены соответствующие административные материалы. Также ходе рейдов выявлены более 10 нарушений, совершенные пешеходами. 13 водителей управляли транспортным средством, не имея права управления. Выявлено 6 нарушений, связанных с перевозкой детей.