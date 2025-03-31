В Рязанской области произошел пожар

Отмечается, что ЧП случилось в субботу, 29 марта, в селе Черная Слобода Шацкого района. Огнем повреждена хозпостройка. На тушение выезжали шесть человек и два спецавтомобиля. Площадь пожара составила 48 квадратных метров.

В Рязанской области произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС. Отмечается, что ЧП случилось в субботу, 29 марта, в селе Черная Слобода Шацкого района.

Огнем повреждена хозпостройка. На тушение выезжали шесть человек и два спецавтомобиля.

Площадь пожара составила 48 квадратных метров.