В Рязанской области мужчина застрелил знакомого из ружья

Инцидент произошел в декабре 2024 года. Следствием установлено, что пьяный обвиняемый во время конфликта выстрелил из ружья в 42-летнего потерпевшего. Мужчина получил ранение грудной клетки. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Дело направлено в суд.