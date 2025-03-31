В Рязанской области мужчина застрелил знакомого из ружья
Инцидент произошел в декабре 2024 года. Следствием установлено, что пьяный обвиняемый во время конфликта выстрелил из ружья в 42-летнего потерпевшего. Мужчина получил ранение грудной клетки. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Дело направлено в суд.
В доме в рабочем поселке Гусь-Железный Касимовского района 51-летний мужчина застрелил знакомого из ружья. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
Инцидент произошел в декабре 2024 года. Следствием установлено, что пьяный обвиняемый во время конфликта выстрелил из ружья в 42-летнего потерпевшего. Мужчина получил ранение груди. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Дело направлено в суд.