В Рязанской области двух человек осудили за организацию нарколаборатории

Отмечается, что с февраля 2023 года по май 2024 года 44-летняя женщина и 37-летний мужчина в доме в Захаровском районе организовали нарколабораторию. Они производили наркотики для продажи. Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия. В итоге нашли три килограмма наркотика, а также используемые при его изготовлении оборудование и прекурсоры. Рязанский областной суд назначил женщине наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, мужчине — 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, назначен штраф на сумму 500 тысяч рублей каждому.

В Рязанской области двух человек осудили за организацию нарколаборатории. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что с февраля 2023 года по май 2024 года 44-летняя женщина и 37-летний мужчина в доме в Захаровском районе организовали нарколабораторию. Они производили запрещенные вещества для продажи.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия. В итоге нашли три килограмма наркотика, а также используемые при его изготовлении оборудование и прекурсоры.

Рязанский областной суд назначил женщине наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, мужчине — 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, назначен штраф на сумму 500 тысяч рублей каждому.