В Рязани женщина избила пожилую мать до смерти

Предварительно установлено, что в начале декабря 2024 года обвиняемая находилась дома у пожилой матери. Из-за ссоры женщина нанесла потерпевшей множественные удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей. С места преступления злоумышленница скрылась. Отмечается, что от полученных телесных повреждений пенсионерка скончалась. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Рязани.