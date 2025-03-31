В Рязани женщина избила пожилую мать до смерти
Предварительно установлено, что в начале декабря 2024 года обвиняемая находилась дома у пожилой матери. Из-за ссоры женщина нанесла потерпевшей множественные удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей. С места преступления злоумышленница скрылась. Отмечается, что от полученных телесных повреждений пенсионерка скончалась. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Рязани.
В Рязани 54-летняя женщина избила пожилую мать до смерти. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Предварительно установлено, что в начале декабря 2024 года обвиняемая находилась дома у пожилой матери. Из-за ссоры женщина нанесла потерпевшей множественные удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей. С места преступления злоумышленница скрылась.
Отмечается, что от полученных телесных повреждений пенсионерка скончалась.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Рязани.