В Рязани зафиксировали ряд превышений вредных веществ в воздухе

25 марта стационарным постом, установленным в районе Дашково-Песочня, выявлены превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации составил 1,4 ПДКмр. 27 марта здесь же зафиксировали выброс сероводорода в концентрации 2,79 ПДКмр. 28 марта этот же пост показал превышение ПДК сероводорода в концентрации 1,5 ПДКмр. Кроме того, 29 марта в районе Рязанского Кремля зафиксировали превышения ПДК оксида азота. Максимальный уровень концентрации составил 1,6 ПДКмр. Результаты всех замеров направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, региональный Роспотребнадзор и горадминистрацию.

В Рязани на прошлой неделе, с 24 по 30 марта, зафиксировали ряд превышений вредных веществ в воздухе. Об этом сообщила пресс-служба регионального минприроды.

Отбор и анализ проб атмосферного воздуха передвижными экологическими лабораториями министерства проводится по компонентам: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, сероводород, диоксид серы, озон, аммиак, формальдегид, метан, фенол.

25 марта стационарным постом, установленным в районе Дашково-Песочня, выявлены превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации составил 1,4 ПДКмр. 27 марта здесь же зафиксировали выброс сероводорода в концентрации 2,79 ПДКмр. 28 марта этот же пост показал превышение ПДК сероводорода в концентрации 1,5 ПДКмр.

Кроме того, 29 марта в районе Рязанского Кремля зафиксировали превышения ПДК оксида азота. Максимальный уровень концентрации составил 1,6 ПДКмр.

Результаты всех замеров направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, региональный Роспотребнадзор и горадминистрацию.