В Рязани установлен новый температурный рекорд

По его словам, 31 марта к 15:00 температура воздуха в Рязани достигла +16,1 градуса. Помимо Рязани, температурные рекорды зафиксировали во Владимире (+16,3), Йошкар-Оле (+15,3) и Волгограде (+20,8).