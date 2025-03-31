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В Рязани состоялось закрытие 14 сезона Ночной хоккейной лиги
В субботу, 29 марта, во дворце спорта «Олимпийский» прошли решающие матчи и торжественная церемония закрытия регионального этапа XIV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Рязанской области. Мероприятие посетили более двух тысяч человек.

В субботу, 29 марта, во дворце спорта «Олимпийский» прошли решающие матчи и торжественная церемония закрытия регионального этапа XIV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Рязанской области. Мероприятие посетили более двух тысяч человек.

Как отметила исполнительный директор Ночной хоккейной лиги России Лариса Радченко, «Рязань — всегда радует нас невероятным масштабом, количеством спортсменов и качеством проведения регионального чемпионата. Огромное спасибо руководству региона и региональному представителю Олегу Смирнову за то, что вы подняли и удерживаете хоккей на очень высоком уровне».

Всего на лед четырнадцатого Всероссийского фестиваля в Рязанской области вышли рекордные 50 команд, а это более 1000 хоккеистов-любителей. Победителями в дивизионах стали: «Автомобилист» (Любитель 50+), «Альфа» (Любитель 40+), «РГВВДКУ» (Лига Надежды) и «Коловрат» (Лига Мечты).

«В Рязани хоккей развивается очень активно. Мы являемся лидерами по количеству команд среди всех регионов России, и останавливаться на достигнутом не собираемся. Мы рады, что с каждым годом количество хоккеистов-любителей заметно растет, добавляются корпоративные команды, присоединяется все больше районов. Ночная лига в Рязани — это большое движение, тысячи болельщиков и хоккеистов. Уверен, что и дальше мы будем развиваться и показывать высокое качество проведения соревнований», — отметил Президент Федерации хоккея Рязанской области, региональный представитель НХЛ в Рязанской области Олег Смирнов.

В этом году для зрителей подготовили развлекательную программу. Гости смогли насладиться выступлением рязанского балета на льду, а также принять участие в традиционном розыгрыше ценных призов.

Победители четырех дивизионов отправятся защищать честь региона в финале Фестиваля, который пройдет в мае этого года в Сочи.