Рязанская НПЗ входит в число 11 предприятий РФ, которые производят «люксовый» бензин

По данным «Коммерсанта», на Рязанской НПК запустили производство высокооктанового бензина марки АИ-100. Отмечается, что средняя цена топлива по России за март составила 83,8 руб. за литр. В сообщении подчеркнули, что АИ-100 могут выпускать только НПЗ, обладающие развитой вторичной переработкой с выпуском достаточного объема высокооктановых. Поэтому рязанский завод стал одним из 11 предприятий в России, где выпускают эту марку бензина.