В Рязани машина сбила ребенка на самокате

Инцидент случился на пересечении улиц Островского и Братиславской, около входа в ЦПКиО. По информации очевидицы, пострадавших нет."Самокат лежит на дороге, вокруг много детей", — отметила рязанка. На месте работают сотрудники ДПС и машина скорой помощи. Официальная информация уточняется.

На улице Братиславской машина сбила ребенка на самокате. Об этом РЗН. Инфо сообщила очевидица.

Инцидент случился на пересечении улиц Островского и Братиславской, около входа в ЦПКиО. По информации очевидицы, пострадавших нет.

«Самокат лежит на дороге, вокруг много детей», — отметила рязанка.

На месте работают сотрудники ДПС и машина скорой помощи.

Официальная информация уточняется.