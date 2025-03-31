В Рязани иномарка начала обгон перед пешеходным переходом, едва не наехав на людей
«Вот так „чудесно“ у нас люди ездят, идя на обгон у пешеходника», — отметил автор поста. На кадрах видно, как водитель автомобиля Haval начинает обгон перед пешеходным переходом, по которому идут люди.
В Рязани иномарка начала обгон перед пешеходным переходом, едва не наехав на людей. Видео опубликовано в паблике «Подслушано у водителей Рязани».
«Вот так „чудесно“ у нас люди ездят, идя на обгон у пешеходника», — отметил автор поста.
На кадрах видно, как водитель автомобиля Haval начинает обгон перед пешеходным переходом, по которому идут люди.