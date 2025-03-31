В России запантетовали первую вакцину для профилактики папилломавирусной инфекции

Отмечается, что российская фармкомпания получила регистрационное удостоверение на препарат «Цегардекс».Вакцина защищает от четырех типов ВПЧ, вызывающих рак шейки матки, подобно вакцине «Гардасил» от американской компании MSD. По данным издания, в 2026 году российскую вакцину «Цегардекс» планируют начать применять у детей.