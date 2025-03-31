В России резко выросли цены на пельмени

Отмечается, что продукция подорожала в марте на 10,7% в сравнении с прошлым годом. Средняя цена составила 404,92 рубля."К концу текущего года рост средней цены на пельмени по сравнению с декабрем 2024 года может составить 2-3%, что обусловлено инфляционными процессами. Однако рост цен не окажет негативного влияния на спрос на пельмени в силу традиционности продукта для россиян и роста числа специализированных магазинов, в которых продаются полуфабрикаты", — отметила эксперт.

В России резко выросли цены на пельмени. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на экономистку Елену Степанычеву.

Отмечается, что продукция подорожала в марте на 10,7% в сравнении с прошлым годом. Средняя цена составила 404,92 рубля.

«К концу текущего года рост средней цены на пельмени по сравнению с декабрем 2024 года может составить 2-3%, что обусловлено инфляционными процессами. Однако рост цен не окажет негативного влияния на спрос на пельмени в силу традиционности продукта для россиян и роста числа специализированных магазинов, в которых продаются полуфабрикаты», — отметила эксперт.