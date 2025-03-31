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В России резко обрушились продажи смартфонов
По словам собеседников издания, это самое крупное снижение в истории российского телефонного рынка, если не считать форс-мажорного 2022 года, когда поставки техники фактически прекратились на полтора месяца. Отмечается, что в одной из федеральных сетей, реализация гаджетов упала на 26% в физическом и на 25% в денежном выражении, до 5,5 млн единиц и 139 млрд рублей. Другой источник сообщил, что падение составило 21% и 19% соответственно (5,9 млн смартфонов и 150,1 млрд рублей).Основными причинами эксперты назвали высокие показатели по продажам 2024 года и повышение ключевой ставки Центробанка. Уточняется, что похожая динамика наблюдается и в других категориях электроники, в том числе в компьютерах и ноутбуках.

В России резко обрушились продажи смартфонов. Об это пишут «Известия» со ссылкой на продавцов техники и экспертов в этой области.

По словам собеседников издания, это самое крупное снижение в истории российского телефонного рынка, если не считать форс-мажорного 2022 года, когда поставки техники фактически прекратились на полтора месяца.

Отмечается, что в одной из федеральных сетей, реализация гаджетов упала на 26% в физическом и на 25% в денежном выражении, до 5,5 млн единиц и 139 млрд рублей.

Другой источник сообщил, что падение составило 21% и 19% соответственно (5,9 млн смартфонов и 150,1 млрд рублей).

Основными причинами эксперты назвали высокие показатели по продажам 2024 года и повышение ключевой ставки Центробанка. Уточняется, что похожая динамика наблюдается и в других категориях электроники, в том числе в компьютерах и ноутбуках.