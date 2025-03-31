В России появится новый способ получения налогового вычета

Отмечается, что жители смогут упрощенно оформлять налоговые вычеты на медицинские и образовательные услуги через банки. Например, Т-Банк с апреля 2025 года реализует данную возможность. Автоматизация процесса позволяет сократить время проверки документов ФНС с трех месяцев до периода от нескольких дней до одного месяца.