В России появится новый способ получения налогового вычета
Отмечается, что жители смогут упрощенно оформлять налоговые вычеты на медицинские и образовательные услуги через банки. Например, Т-Банк с апреля 2025 года реализует данную возможность. Автоматизация процесса позволяет сократить время проверки документов ФНС с трех месяцев до периода от нескольких дней до одного месяца.
В России появится новый способ получения налогового вычета. Об этом пишут «
Отмечается, что жители смогут упрощенно оформлять налоговые вычеты на медицинские и образовательные услуги через банки.
Например, Т-Банк с апреля 2025 года реализует данную возможность.
Автоматизация процесса позволяет сократить время проверки документов ФНС с трех месяцев до периода от нескольких дней до одного месяца.