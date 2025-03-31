В России летние шины подорожали на 10%

Базовый комплект шин можно приобрести примерно за 25-28 тысяч рублей. Если покупать товар более высокого качества, то он обойдется дороже: вплоть до 150 тысяч рублей и выше. Отмечается, что за самый дешевый комплект на стандартную легковушку с размерностью 185/65 R15 придется отдать примерно в 15-18 тысяч рублей. Однако это будут либо отечественные «досанкционные» шины, либо китайские модели со сложнопроизносимыми и мало кому известными названиями. Цены на «брендовые» товары начинаются 20-25 тысяч рублей.

В России летние шины подорожали на 10%. Об этом сообщил «Парламентской газете» вице-президент Российского союза автомобилистов (РСА) Ян Хайцеэр.

По данным издания, базовый комплект шин можно приобрести примерно за 25-28 тысяч рублей. Если покупать товар более высокого качества, то он обойдется дороже: вплоть до 150 тысяч рублей и выше.

Отмечается, что за самый дешевый комплект на стандартную легковушку с размерностью 185/65 R15 придется отдать примерно в 15-18 тысяч рублей. Однако это будут либо отечественные «досанкционные» шины, либо китайские модели со сложнопроизносимыми и мало кому известными названиями. Цены на «брендовые» товары начинаются от 20-25 тысяч рублей.