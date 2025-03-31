В Пителине вандалы разгромили территорию пляжа на местном пруду

Инцидент произошел в ночь на 30 марта на на Синельщиковом пруду."Компания молодых людей после так называемого «отдыха» оставила после себя сожженные скамьи, сломанные качели, изувеченный машинами песчаный пляж, и кучи мусора", — рассказали в администрации. Там отметили, что участников компании нашли. С ними проведена профилактическая работа, после которой они привели территорию пляжа в порядок.

В Пителине вандалы разгромили территорию пляжа на местном пруду. Об этом сообщает администрация поселка.

Инцидент произошел в ночь на 30 марта на на Синельщиковом пруду.

«Компания молодых людей после так называемого „отдыха“ оставила после себя сожженные скамьи, сломанные качели, изувеченный машинами песчаный пляж, и кучи мусора», — рассказали в администрации.

Там отметили, что участников компании нашли. С ними проведена профилактическая работа, после которой они привели территорию пляжа в порядок.