В Пителине вандалы разгромили территорию пляжа на местном пруду
Инцидент произошел в ночь на 30 марта на на Синельщиковом пруду."Компания молодых людей после так называемого «отдыха» оставила после себя сожженные скамьи, сломанные качели, изувеченный машинами песчаный пляж, и кучи мусора", — рассказали в администрации. Там отметили, что участников компании нашли. С ними проведена профилактическая работа, после которой они привели территорию пляжа в порядок.
В Пителине вандалы разгромили территорию пляжа на местном пруду. Об этом сообщает администрация поселка.
Инцидент произошел в ночь на 30 марта на на Синельщиковом пруду.
«Компания молодых людей после так называемого „отдыха“ оставила после себя сожженные скамьи, сломанные качели, изувеченный машинами песчаный пляж, и кучи мусора», — рассказали в администрации.
Там отметили, что участников компании нашли. С ними проведена профилактическая работа, после которой они привели территорию пляжа в порядок.